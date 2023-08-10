Вопреки предупреждению России: Украина открыла порты в Черном море

Командиров кораблей предупредили об опасности

Украинские Военно-морские силы ВС объявили, что открыли временные маршруты для прохода в черноморские порты Украины. Для приема и отправления судов была возобновлена работа гаваней Черноморск, Одесса и Южный.

"Указанные маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов", – говорится в официальном заявлении.

Однако в Киеве предупреждают, что в акватории сохраняется опасность в виде военной угрозы и курсирующих мин. Поэтому проход допускается только тех судов, капитаны которых официально подтвердили готовность плавать в таких условиях.

Какими именно маршрутами разрешается движение кораблей на Украине не пояснили. Ранее среди возможных вариантов рассматривалось движение через территориальные воды и исключительные морские экономические зоны Румынии и Болгарии.

Российская сторона после отказа от зерновой сделки предупреждала, что все корабли, следующие в сторону украинских портов, будут заведомо считаться перевозчиками военных грузов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут сстрелять по военным кораблям ВМФ РФ в Черном море, если российская сторона воспрепятствует передвижеию из украинских портов.