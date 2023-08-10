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Весь мир продолжает внимательно следить за событиями, которые развиваются на полях специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Представители администрации Донецкой народной республики заявили, что наша армия абсолютно готова к полноценному наступлению на этом направлении.
С соответствующим заявлением выступил советник врио главы республики Ян Гагин. Высокопоставленный госслужащий отметил, что у бойцов есть все необходимое для мощного наступления в ДНР, однако военное руководство пока придерживается тактики активной обороны. На данном этапе проведения спецоперации такая стратегия является более выгодной.
"Наши ВС давно уже готовы к полноценному наступлению", – подчеркнул представитель донецких властей.
Гагин пояснил, что решение оставаться в активной обороне абсолютно обоснованно. Такая тактика позволяет сохранить личный состав – гибель при обороне составляет один к пяти. Кроме того, российские позиции отлично укреплены, что создает большое количество проблем противнику. Украинская армия продолжает нести колоссальные потери.
К слову, ранее в Соединенных Штатов Америки заявили, что Россия сумела поставить Украине шах и мат.
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