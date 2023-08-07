В России раскрыли судьбу пробитого украинским дроном танкера

В России раскрыли судьбу пробитого украинским дроном танкера
Фото: соцсети
Сразу после атаки были приняты оперативные меры

Росморречфлот сообщил о ремонте танкера "Сиг", получившего серьезные повреждения при атаке украинского дрона. Как отмечает источник, в настоящее время специалисты занимаются установкой уже изготовленного пластыря из металла на судно.

Напомним, в ночь на 5 августа танкер был атакован – удар пришелся на машинное отделении с правой стороны борта. По кораблю ударил надводный дрон, запущенный украинскими войсками. В Росморречфлоте на тот момент указывали, что судно осталось на плаву, атака не привела к загрязнению окружающей среды после удара БПЛА с 350 кг тротила на борту, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Сутки спустя специалисты подготовили пластырь из металла. Работы уже завершены – в настоящее время проводится установление пластыря на поврежденную часть "Сига"

РИА Новости указывает, что специалисты также откачивают попавшую воды из балластных танков, осушая пострадавшее машинное отделение.

А ранее появилась информация в одном из телеграм-каналов, что украинские войска ударили из советских Т-72 по Белгородской области, передает телеканал "360".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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