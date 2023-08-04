Потеряет Харьков: Запад предрек Зеленскому потерю украинских городов

Потеряет Харьков: Запад предрек Зеленскому потерю украинских городов
Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine/www.globallookpress.com
Ресурсы ВСУ стремительно истощаются

Российская армия без особого труда займет Харьков, учитывая текущие резервы, которые находятся в распоряжении Украины. Такое мнение выразил экс-разведчик американских войск Скотт Риттер.

По словам военного аналитика, подобный сценарий с каждым днем все ближе к реальности – противовес становится настолько очевидным, что Киев может начать терять подконтрольные себе территории. В распоряжении РФ не в пример больше военных резервов, которые можно задействовать для взятия украинских городов под контроль.

Однако, указал Риттер, текущая тактика Минобороны РФ не предполагает таких действий – Владимир Путин требует четкого и поэтапного плана по достижению всех целей специальной операции.

Впрочем, и Запад начинает все чаще говорить об обозначении новых границ в украинском конфликте вследствие переговорного процесса между странами.

С начала июня украинские войска, пытаясь развить успех в контрнаступлении, предпринимают попытки сдвинуть фронтовую линию и отбить утраченные позиции у российских войск. Киев бросает в атаку прошедшие в НАТО подготовку подразделения, вооруженные западной техникой.

Ранее мы писали о недопонимании между украинским руководством и официальной Варшавой – недружелюбно в адрес Владимира Зеленского высказался премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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