Русские готовы: в ВСУ сообщили Киеву плохие новости с фронта

Русские готовы: в ВСУ сообщили Киеву плохие новости с фронта
Фото: www.unsplash.com
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Украинская армия продолжает нести потери

Практически ежедневно в информационном пространстве появляются сведения о провалах Вооруженных сил украинского государства. Несмотря на беспрецедентную поддержку со стороны западных стран, незалежным воякам приходится очень тяжело – они несут колоссальные потери. Всушники все чаще жалуются зарубежным журналистам на бедственное положение. Так, киевскому режиму сообщили печальные новости с передовой.

Как отмечают американские журналисты со ссылкой на медика украинской армии, шансы Незалежной на успех на Артемовском направлении тают с каждым днем. На ситуации сильно сказывается усталость украинских вояк и недостаток военной техники и снарядов.

В то же время в распоряжении наших военных появилось намного больше беспилотников, чем было раньше. Также существенно улучшена система связи. Теперь незалежный противник не сможет перехватывать наши сообщения

"Русские подготовлены лучше. Они более смекалистые", – отметил украинский солдат.

Напомним, сегодня утром, 5 августа, стало известно об атаке на российский танкер. Ранее "Утро.ру" делилось последними новостями о резонансном событии.

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
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