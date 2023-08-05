Атака на российский танкер: последние подробности

Инцидент произошел на подходе к Керченскому проливу

Сегодня, 5 августа, стало известно о резонансном происшествии в Керченском проливе. Российский танкер "Сиг" получил серьезные повреждения после атаки морского беспилотника. Такой тревожной информацией поделились представители Росморречфлота.



По имеющимся данным, наш танкер стал жертвой нападения дронов украинской армии. Судно получило серьезную пробоину. Сообщается, что инцидент произошел накануне, в пятницу, 4 августа в 23:20. Удар пришелся на правый борт, примерно там, где находится машинное отделение.

Экипаж тут же бросился бороться с поступающей внутрь водой. Подоспевшие к месту инцидента другие корабли передали морякам насосы, которые помогли оперативно откачать воду. Известно, что на борту находится 11 человек. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

На место происшествия также оперативно прибыли несколько буксиров. Несмотря на серьезные повреждения, судну удалось остаться на плаву. Водой затопило только машинное отделение. В самое ближайшее время сотрудники профильных служб установят все детали произошедшего.