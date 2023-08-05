Положение украинских военных с каждым днем ухудшается

Конфликт, развернувшийся на территории украинского государства не прекращается, а наоборот, становится все ожесточеннее. По мнению американского разведчика в отставке Скотта Риттера, Вооруженные силы Незалежной ждут новые грандиозные провалы.



Опытный эксперт из Соединенных Штатов Америки обратил внимание на характер действий Вооруженных сил нашей страны. По мнению специалиста, наши бойцы в не отдаленном будущем могут приступить к освобождению Одессы. Как видно, украинская армия не демонстрирует никаких достижений на фронтах специальной военной операции по демилитаризации Незалежной. Риттер считает, что не за горами освобождение Одессы.

"Украинцы ведут опасную игру. Если они будут слишком долго тянуть, то России придется освободить Одессу", – уверен отставной разведчик.

Риттер отметил, что, если киевский режим продолжит упорствовать и не пойдет на уступки и мирные переговоры, то спецоперация продолжится. При этом очевидно, что Армия России сумеет разгромить противника, а впоследствии освободит Николаев, Харьков и Одессу.

К слову, ранее шокированные происходящим бойцы Вооруженных сил Украины сообщили Киеву плохие новости с фронта.