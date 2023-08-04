Моравецкий отвесил пощечину Зеленскому на фоне конфликта – СМИ

Разборки между странами продолжаются

Отношения между Киевом и Варшавой остаются крайне напряженными. После того, как высокопоставленный польский чиновник заявил, что украинские власти должны быть более благодарны за оказанную помощь, страны пытаются сгладить инцидент. Хотя сделать это на фоне всех действий и высказываний сторон становится крайне трудно.

Как пишет Politico, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий "врезал пощечину" Владимиру Зеленскому, высказавшись о произошедшем между странами конфликте. Он отреагировал на вызов посла Польши в МИД Украины, заявив, что подобного вообще не должно было случиться, передает телеканал "360". Чиновник напомнил, что тот был единственным иностранным деятелем, кто остался на Украине в 24 февраля год назад.

"Учитывая масштабность поддержки, оказанной Польшей Украине, таких ошибок быть не должно", – обратился он к официальному Киеву.

Ранее, 1 августа, польский МИД ответно вызвал украинского посла после того, как аналогичные меры применило украинское министерство иностранных дел, сообщает RT.

Ранее "Утро.ру" писало, как инцидент на границы Польши и Белоруссии едва не привел к военному столкновению двух стран.