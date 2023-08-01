Инцидент на границе едва не привел к столкновению Польши и Белоруссии

Инцидент на границе едва не привел к столкновению Польши и Белоруссии
Фото: соцсети
Страны обмениваются взаимными обвинениями

Польские СМИ сообщили, что 1 августа белорусские вертолеты Ми-24 и Ми-8 залетели вглубь польской территории, осуществив пересечение белорусско-польской границы. Подобный инцидент в случае подтверждения мог привести к военному столкновению между Польшей и Белоруссией, однако страны вместо этого решили перекинуться взаимными обвинениями.

Сперва польские власти заявили, что причин для беспокойства нет – Минск заранее предупредил их об учебных полетах вблизи границы. Нарушения воздушного пространства страны они не зафиксировали. 

"В приграничном регионе это обычное дело", – заявил представитель Оперативного командования ВС Польши подполковник Горышевский.

Позже МИД Польши отреагировал на инцидент, назвав это недопустимым "элементом эскалации напряженности на границе". В ответ на границе с Белоруссией они решили увеличить число польских военнослужащих, а также дополнительных сил и средств, в числе которых боевые вертолеты.

Минобороны Белоруссии тоже сделало официальное заявление. В Минске утверждают, что обвинения о пересечении воздушного пространства придумали поляки, чтобы оправдать наращивание сил у общей границы. В ведомстве указали, что с утра говорилось о том, что инцидента не было, а позже начали заявлять о пересечении границы на очень низкой высоте, из-за чего обнаружить вертолеты не удалось.

"Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабка сказала"", – говорится в официальном сообщении.

НАТО уже доложили об инциденте, из-за чего было решено созвать заседание Комитета для выработки дальнейшей стратегии реагирования. 

Источник: Минобороны Белоруссии ✓ Надежный источник
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