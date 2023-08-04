Киев подорвал доверие альянса

Вашингтон крайне разочарован темпами контрнаступления ВСУ, которое длится уже несколько месяцев и сопровождается занятием отдельных позиций без смещения линии фронта. Администрация Джо Байдена не понимает, по какой причине режим Владимира Зеленского не собирается включать в подразделения, прошедшие необходимую подготовку.

NBC сообщает, ссылаясь на собственные источники в Белом доме, что команда Байдена разочарована ходом контрнаступления. За несколько месяцев Киев смог занять лишь "менее 100 квадратных миль территории". Американские союзники желают видеть результат собственных вложений и усилия. Зеленский получил от Запада пятьсот танков, сотни единиц бронетехники.

Теперь в Белом доме уверены, что дальнейшие попытки украинской армии прорваться через эшелонированную оборону спровоцируют еще большие потери.

Бывший посол Соединенных Штатов на Украине Уильям Тейлор полагает, что все прогнозы военных аналитиков о неминуемом крахе Зеленского могут оказаться пророческими.

"Бытует мнение, что ВСУ не могут победить, и потому не стоит давать им то, что нужно для победы", – указал Тейлор.

Ранее мы писали о возникшем напряжении в отношениях Киева и Варшавы, которое перешло на уровень первых лиц обеих стран, обменивающихся сомнительными любезностями.