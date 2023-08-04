Белый дом в ярости: Зеленский спутал НАТО все карты

Белый дом в ярости: Зеленский спутал НАТО все карты
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Adam Schultz/White House/www.globallookpress.com
Киев подорвал доверие альянса

Вашингтон крайне разочарован темпами контрнаступления ВСУ, которое длится уже несколько месяцев и сопровождается занятием отдельных позиций без смещения линии фронта. Администрация Джо Байдена не понимает, по какой причине режим Владимира Зеленского не собирается включать в подразделения, прошедшие необходимую подготовку.

NBC сообщает, ссылаясь на собственные источники в Белом доме, что команда Байдена разочарована ходом контрнаступления. За несколько месяцев Киев смог занять лишь "менее 100 квадратных миль территории". Американские союзники желают видеть результат собственных вложений и усилия. Зеленский получил от Запада пятьсот танков, сотни единиц бронетехники.

Теперь в Белом доме уверены, что дальнейшие попытки украинской армии прорваться через эшелонированную оборону спровоцируют еще большие потери.

Бывший посол Соединенных Штатов на Украине Уильям Тейлор полагает, что все прогнозы военных аналитиков о неминуемом крахе Зеленского могут оказаться пророческими.

"Бытует мнение, что ВСУ не могут победить, и потому не стоит давать им то, что нужно для победы", – указал Тейлор.

Ранее мы писали о возникшем напряжении в отношениях Киева и Варшавы, которое перешло на уровень первых лиц обеих стран, обменивающихся сомнительными любезностями.

Источник: NBC ✓ Надежный источник
новости партнеров

300 миллиардов: Путин заставит олигархов платить по счетам

Крупным компаниям придется делиться

Просьба Путина не помогла: почему чиновники не станут пересаживаться на LADA

Бывший вице-президент заявил, что главу государства не послушают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей