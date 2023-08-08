Полный разгром: экс-аналитик ЦРУ рассказал о сокрушительном ударе России по украинской ПВО

Полный разгром: экс-аналитик ЦРУ рассказал о сокрушительном ударе России по украинской ПВО
МиГ-29. Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Ответить воздушным ударам РФ Украине нечем

Российская армия оставила ВСУ без всяких средств ПВО, что вылилось в огромные потери украинской стороны. По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, произошедшие за четыре месяца боевых действий события – вернее, тактика РФ – лишили Украину противовоздушной обороны.

"Она практически полностью разрушена. Самолеты русских летают без всяких проблем. И Киев ничем не может на такое ответить. Отмечу, что ничего не может поделать и НАТО – бессильные даже Соединенные Штаты", – высказался Джонсон.

Военный аналитик подчеркивает, что теперь ВСУ полностью уязвимы перед атаками российской авиации и воздушных ударов противника в принципе. Баснословные с точки зрения стоимости американские "Пэтриоты" продемонстрировали неэффективность, и теперь пехота украинской армии – самая легкая цель для российской авиации.

"На атаки русских нет ответа. И это является одной из причин, по которой они наносят противнику катастрофический урон", – считает аналитик.

А ранее Джонсон выразил уверенность, что таким образом американцы вместе с коллективным Западом решили претворять в жизнь план по "тихому сливу" Украины.

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