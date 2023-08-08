"Ничто не поможет": Россия поставила Украине шах и мат

"Ничто не поможет": Россия поставила Украине шах и мат
Фото: www.unsplash.com
Об этом заявили в США

Киевские власти не готовы смириться с печальной для них реальностью. Представители управляющего страной режима продолжают храбриться и заявляют о том, что Вооруженные силы Незалежной обязательно одолеют нашу страну. Однако для многих очевидно, что такое развитие событий на сегодняшний день является невозможным. С любопытным заявлением на этот счет выступили в Соединенных Штатах Америки.

Так, известный американский радиоведущий Гарланд Никсон подчеркнул, что слова главы украинского государства Владимира Зеленского о том, что его армия обязательно сумеет захватить освобожденные Россией территории, не имеют ничего общего с реальностью.

Никсон подчеркнул, что громкие обещания завоевать Донбасс и Крымскую республику – пустой звук. Сегодня все прекрасно понимают, что это абсолютно невозможно.

Особое внимание американский эксперт обратил на возможности нашей авиации и флота. Безусловное превосходство России в этих сферах не оставляет украинскому противнику шансов.

"Ей уже ничто не поможет. Русские поставили Украине шах и мат", – подчеркнул аналитик.

К слову, ранее стало известно, какую тайну случайно выдал разъяренный Зеленский.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Лишенные Европы туристы ринулись в страну с сомнительной репутацией

Люди ищут любую возможность хорошенько отдохнуть

Жалкие гроши: Вайкуле насмешила собранной на фестивале для украинских националистов суммой

Смешные деньги для карателей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей