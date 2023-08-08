Об этом заявили в США

Киевские власти не готовы смириться с печальной для них реальностью. Представители управляющего страной режима продолжают храбриться и заявляют о том, что Вооруженные силы Незалежной обязательно одолеют нашу страну. Однако для многих очевидно, что такое развитие событий на сегодняшний день является невозможным. С любопытным заявлением на этот счет выступили в Соединенных Штатах Америки.



Так, известный американский радиоведущий Гарланд Никсон подчеркнул, что слова главы украинского государства Владимира Зеленского о том, что его армия обязательно сумеет захватить освобожденные Россией территории, не имеют ничего общего с реальностью.



Никсон подчеркнул, что громкие обещания завоевать Донбасс и Крымскую республику – пустой звук. Сегодня все прекрасно понимают, что это абсолютно невозможно.



Особое внимание американский эксперт обратил на возможности нашей авиации и флота. Безусловное превосходство России в этих сферах не оставляет украинскому противнику шансов.

"Ей уже ничто не поможет. Русские поставили Украине шах и мат", – подчеркнул аналитик.

К слову, ранее стало известно, какую тайну случайно выдал разъяренный Зеленский.

