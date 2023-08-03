Неожиданная находка в российских "Ланцетах" возмутила украинцев

Чехии пришлось оправдываться

Украинские военные заявили, что после исследования осколков российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" обнаружили, что в них используется двигатель чешского производства. Кадры с ним появились на просторах соцсетей. После этого компании AXI Model Motors пришлось объяснять, почему подобное могло случиться.

По словам представителей чешского производителя, они никогда не осуществляли поставок для России. Как двигатель мог попасть к российским предприятиям они не знают.

"Мы давно разбираемся со всей ситуацией с привлечением компетентных органов, чтобы раскрыть путь, которым двигатели попали в Россию", – заявили в AXI Model Motors.

В Чехии полагают, что поставки идут через третьих лиц – компоненты катаются по всему миру, пока не попадают к российским предприятиям.

При этом в компании утверждают, что найденные в "Ланцетах" двигатели они не производят уже более года.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что "Ланцеты" стали настоящим кошмаром для украинской армии.