"Ланцеты" превратились в настоящий кошмар для украинской артиллерии

"Ланцеты" превратились в настоящий кошмар для украинской артиллерии
Ministry of Defence of the Russi/www.globallookpress.com
Дроны успешно поражают гаубицы ВСУ

В Сети появились кадры работы  работы бойцов оперативно-боевого тактического формирования "Каскад". Ополчение наносит массированные удары по артиллерии украинских войск, применяя барражирующие припасы "Ланцет".

На опубликованном ролике дрон уничтожает две цели противника – удары обрушились на американские гаубицы М777. Все цели удалось поразить вместе с боевыми расчетами ВСУ,

Как отмечает источник, именно "Ланцеты" демонстрируют эффективность применяемых дронов в зоне боевых действий.

Ранее мы писали, что "Ланцеты" активно применяются в зоне СВО. Модернизированные БПЛА имеют новую систему наведения и управления, гарантированно уничтожая наземное вооружение противника.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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