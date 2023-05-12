"Ланцеты" превратились в настоящий кошмар для украинской артиллерии

Дроны успешно поражают гаубицы ВСУ

В Сети появились кадры работы работы бойцов оперативно-боевого тактического формирования "Каскад". Ополчение наносит массированные удары по артиллерии украинских войск, применяя барражирующие припасы "Ланцет".

На опубликованном ролике дрон уничтожает две цели противника – удары обрушились на американские гаубицы М777. Все цели удалось поразить вместе с боевыми расчетами ВСУ,

Как отмечает источник, именно "Ланцеты" демонстрируют эффективность применяемых дронов в зоне боевых действий.

Ранее мы писали, что "Ланцеты" активно применяются в зоне СВО. Модернизированные БПЛА имеют новую систему наведения и управления, гарантированно уничтожая наземное вооружение противника.