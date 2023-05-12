Команда Зеленского разработала "стратегию века"

Cекретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что боевые действия, как правило, длятся не один месяц, а потому боевой конфликт с Россией займет продолжительное время на неопределенный срок.

Однако Данилов назвал предпочтительный срок, к которому Киев надеется завершить конфликт – к ближайшей зиме. За это время, сообщил чиновник, украинские власти надеются на "освобождение всех территорий от террористов-агрессоров". Все, что остается Киеву – терпеливо ждать.

"Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться сколько потребуется", – добавил секретарь СНБО.

Данилов также ответил на вопрос о возможности проведения атаки российских войск со стороны Белорусии, заявив, что глава республики Александр Лукашенко находится "в заложниках у Кремля". Однако в Киеве уверены, что Москва не станет просить Минск о наступлении и непосредственной помощи в боевых действиях.