Полковник назвал способ остановить контрнаступление ВСУ

Полковник назвал способ остановить контрнаступление ВСУ
Photoagency Interpress/www.globallookpress.com
Все зависит от эшелонированной обороны

Полковник Центрального аппарата Министерства обороны России в запасе Владимир Трухан заявил, что сейчас для ведомства приоритетным вопросом остается наступление украинских войск. МО РФ отслеживает действия противника, сохраняя в состоянии повышенной боевой готовности наполненные оперативные склады.

Эксперт указал, что останавливает наступающего противника уже вторая эшелонированная оборона – наиболее готовая. Наступление ВСУ же будет "жестким моментом". 

К огромным потерям, уверен Трухан, следует готовиться украинской армии – для выхода на оперативный простор ВСУ придется заплатить весьма немалой кровью.

По последним данным, за сутки украинские войска потеряли 75 человек на Краснолиманском направлении. Поражение личному составу ВСУ нанесли силы "Центра", передает телеканал "360".

В ЕС оценивают потери украинских войск с начала конфликта с Россией в 15 тысяч человек, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: RuTube ✓ Надежный источник
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