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Сегодня ночью, 13 мая, Вооруженные силы России приступили к заранее четко подготовленной и спланированной операции по ликвидации живой силы и военных объектов украинского противника. Такая информация появилась в социальных сетях.
Ночью на юге и в центре Незалежной взвыли сирены воздушной тревоги. По территории противника были нанесены мощные удары. Русские ракеты продолжают превращать в пепел стратегически важные военные объекты врага. Также при выполнении массированных обстрелов ВСУ несут колоссальные потери в живой силе.
По информации, размещенной в общем доступе, тревожные сирены гремели в Черкасской, Одесской, Николаевской, Черниговской, а также на подконтрольных киевскому режиму землях Херсонщины.
"Армия России начала ночную операцию по уничтожению сил и объектов ВСУ", – заявили авторы Telegram-канала "Военкоры Русской Весны".
Тем временем, противник продолжает агрессию против мирных граждан. Несколько дней назад боевые дроны ВСУ обрушились на Брянскую область.
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