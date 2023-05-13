Армия России дала старт ночной операции по уничтожению сил и объектов ВСУ

Армия России дала старт ночной операции по уничтожению сил и объектов ВСУ
Фото: www.unsplash.com
продолжениеВСУ обрушили на территорию России британские ракеты Storm Shadow
Сирены завыли в ряде регионов Украины

Сегодня ночью, 13 мая, Вооруженные силы России приступили к заранее четко подготовленной и спланированной операции по ликвидации живой силы и военных объектов украинского противника. Такая информация появилась в социальных сетях.

Ночью на юге и в центре Незалежной взвыли сирены воздушной тревоги. По территории противника были нанесены мощные удары. Русские ракеты продолжают превращать в пепел стратегически важные военные объекты врага. Также при выполнении массированных обстрелов ВСУ несут колоссальные потери в живой силе.

По информации, размещенной в общем доступе, тревожные сирены гремели в Черкасской, Одесской, Николаевской, Черниговской, а также на подконтрольных киевскому режиму землях Херсонщины.

"Армия России начала ночную операцию по уничтожению сил и объектов ВСУ", – заявили авторы Telegram-канала "Военкоры Русской Весны".

Тем временем, противник продолжает агрессию против мирных граждан. Несколько дней назад боевые дроны ВСУ обрушились на Брянскую область.

Источник: Telegram-канал "Военкоры Русской весны" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Экипаж погиб: в Крыму произошла военная авиакатастрофа

Вертолет рухнул на землю из-за отказа двигателя

Минобороны выступило с важным заявлением о наступлении ВСУ

Украинцы пошли в атаку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей