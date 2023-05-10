Боевые дроны ВСУ обрушились на Воронежскую область

Боевые дроны ВСУ обрушились на Воронежскую область
Фото: www.unsplash.com
Тревожными новостями поделился губернатор

Сегодня, 10 мая, стало известно об атаке со стороны украинского государства на Воронежскую область. По территории нашей страны были запущены два боевых дрона. Такой тревожной информацией с общественностью поделился руководитель региона Александр Гусев.

Сообщается, что на область обрушили два беспилотника. Украинский противник хотел поразить стратегически важный военный объект, расположенный под Воронежем, передает телеканал "360".

Однако благодаря слаженной работе бойцов Вооруженных сил Российской Федерации украинская атака закончилась провалом. Такие сведения публикует информационный ресурс URA.RU.

Сообщается, что один дрон был отклонен от курса и рухнул, а второй ликвидировали огневым поражением, передает "Радио 1". На месте происшествия работают представители профильных служб. В ближайшее время будут выяснены все детали произошедшего.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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