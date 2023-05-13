ВСУ обрушили на территорию России британские ракеты Storm Shadow

ВСУ обрушили на территорию России британские ракеты Storm Shadow
Фото: www.unsplash.com
Также был запущен американский снаряд

Сегодня, 13 мая, стало известно, что накануне мощный удар по территории нового российского региона – Луганской народной республике – был нанесен британскими ракетами Storm Shadow. Некоторое время назад лондонская администрация решила пойти на эскалацию и предоставила киевскому режиму эти малозаметные крылатые снаряды большой дальности.

Также при атаке на мирную столицу ЛНР был применен снаряд американского производства ADM-160B MALD. Украинские боевики с большим воодушевлением используют западное оружие для того, чтобы терроризировать мирных граждан. Сообщается, что по Луганску запустили две британские ракеты и одну американскую. Такой информацией с общественностью поделились местные власти.

12 мая в новом российском регионе праздновали День Республики. В результате обстрела ранения разной степени тяжести получили шестеро детей. На месте происшествия продолжают работать сотрудники спасательных служб.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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