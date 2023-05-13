Логика англосаксов поражает своей циничностью

Украинское государство остается марионеткой в руках преступных западных кураторов. За счет жизней незалежных США и их саттелиты реализуют свои задачи на международной арене. В Крыму объяснили, в чем заключается основная цель кровавой бойни, в которую необратимо превратится анонсированное несколько месяцев назад контрнаступление Вооруженных сил Украины.



Своим мнением по поводу этого вопроса поделился руководитель парламента республики Владимир Константинов. Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что старт контрнаступления станет самой коварной западной авантюрой, предпринятой на полях российско-украинского конфликта.



Константинов особо подчеркнул, что для Украины контрудар обернется ужасной трагедией с огромным числом убитых и раненых. Запад же в свойственной ему манере везде старается извлечь свою выгоду.

"Цель этой бойни простая. Повезет – они продвинутся, создадут красивый инфоповод", – объяснил Константинов.

Если же контратака будет стремительно отражена, западная коалиция тоже ничего не потеряет. Если все незалежные падут на поле боя – "тоже хорошо, некому будет клянчить помощь".

"Это циничная англосаксонская мораль", – подчеркнул представитель крымских властей.

К слову, ранее в Киеве объявили о втором контрнаступлении Украины.

