Киев выбил новый пакет военной помощи

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о своем прибытии в Германии, заявив в социальных сетях, что уже находится в Берлине.

В начале мая сообщалось, что Берлин ожидает прибытия Зеленского, которого должен принять лично канцлер Олаф Шольц. После беседы с немецким лидером Зеленскому должны вручить премию имени Карла Великого.

Сам Зеленский пояснил в социальных сетях цели своего визита в Германию – Киеву уже заручился от Запада очередным пакетом расширенной военной помощи, включая боевые припасы и средства противовоздушной обороны.

"Реконструкция. ЕВРОСОЮЗ. НАТО. Безопасность", – приводит РБК заявление Зеленского в социальных сетях.

После встречи с папой Римским Франциском Зеленский заявил, что Киеву не нужны посредники для заключения мира с Россией – таким образом, президент Украины пресек очередную мирную инициативу. Неизвестно, с какой целью в таком случае Зеленскому понадобилась проездка в Ватикан.