Довольный Киев просит еще больше западных игрушек

Великобритания передала Украине 200 крылатых ракет дальнего действия Storm Shadow в качестве первой партии. Как отмечает источник, на втором этапе Киев получит в два раза больше.

В настоящее время, передает телеграм-канал "Резидент", украинские войска обкатывают британские подарки, применяя их по целям на фронте. Информация для ударов передается западные спецслужбы, процессы курируют специалисты из британской MI-6.

Напомним, переговоры Владимира Зеленского с Ватиканом провалились – украинский лидер выбрал сторону Великобритании, которая настаивает на эскалации военного конфликта. К тому же, Киев воодушевлен передачей "Штормов" от британцев. Папа подарил Зеленскому скульптуру оливковой ветви, символизирующей мир – в ответ президент Украины цинично преподнес понтифику икону Мадонны на пластине бронежилета.