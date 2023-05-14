Кто стоит за ракетными ударами по тылу РФ: всплыли кураторы Зеленского

Кто стоит за ракетными ударами по тылу РФ: всплыли кураторы Зеленского
Presidential Office of Ukraine/www.globallookpress.com
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Довольный Киев просит еще больше западных игрушек

Великобритания передала Украине 200 крылатых ракет дальнего действия Storm Shadow в качестве первой партии. Как отмечает источник, на втором этапе Киев получит в два раза больше.

В настоящее время, передает телеграм-канал "Резидент", украинские войска обкатывают британские подарки, применяя их по целям на фронте. Информация для ударов передается западные спецслужбы, процессы курируют специалисты из британской MI-6.

Напомним, переговоры Владимира Зеленского с Ватиканом провалились – украинский лидер выбрал сторону Великобритании, которая настаивает на эскалации военного конфликта. К тому же, Киев воодушевлен передачей "Штормов" от британцев. Папа подарил Зеленскому скульптуру оливковой ветви, символизирующей мир – в ответ президент Украины цинично преподнес понтифику икону Мадонны на пластине бронежилета. 

Источник: Telegram • Требует проверки
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