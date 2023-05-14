Российская артиллерия бьет по бюджету Пентагона

Коллективный Запад, при всех своих возможностях, не в состоянии восполнить потери украинских войск в бронетехнике. Такого мнения придерживается экс-советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.

Аналитик указал, что с начала конфликта ВСУ потеряли десятки тысяч единиц бронетехники – около 10 тыс. бронемашин. Такие цифры подтверждают высокую эффективность российской артиллерии, уничтожающей средства передвижения противника.

Макгрегор выразил уверенность, что новые поставки вооружения Украине лишь пополнят карманы магнатов американского военно-промышленного комплекса, однако совершенно не изменят ход боевого конфликта украинских войск с Россией.

Ранее Макгрегор заявил, что длительное лавирование и постоянный отказ от переговоров с Москвой гарантируют Владимиру Зеленскому скорый крах политической карьеры.