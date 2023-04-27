Американский полковник вынес жесткое предупреждение Зеленскому

Американский полковник вынес жесткое предупреждение Зеленскому
Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com
Ошибка дорого обойдется политику

Ситуация на территории украинского государства обостряется день ото дня. Действия нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского могут привести к самым плачевным для него последствиям. С жестким предупреждением в адрес пана Зеленского выступил бывший советник руководителя Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

Опытный американский военный подчеркнул, что одно решение Зеленского может поставить крест на его политической карьере. Речь идет об отказе президента Незалежной от спасительных для этого государства мирных переговоров. В будущем такой шаг жестко аукнется украинскому президенту.

Макгрегор считает, что отказ от переговоров приведет к тому, что вскоре Зеленский лишится высокого кресла лидера страны. Недальновидный шаг может стать последней каплей, которая приведет к потере власти. Как отметил американец, именно переговоры с Кремлем могли спасти Украину от еще более тяжелых потерь.

К слову, ранее стало известно о массовом бегстве украинских военных из Артемовска. При отступлении они оставляют Армии России любопытные "сюрпризы".

Источник: YouTube-канал Judging Freedom ✓ Надежный источник
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