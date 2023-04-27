В США раскрыли причину отсрочки контрнаступления армии Украины

В США раскрыли причину отсрочки контрнаступления армии Украины
Фото: www.unsplash.com
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Громкие заявления Киева не подкрепляются делом

На протяжении нескольких месяцев верховоды украинского государства рассказывают о том, что вот-вот местная армия ринется в контрнаступление и обязательно "разгромит" наших бойцов. Однако обещанная атака регулярно откладывается. Любопытными размышлениями на этот счет поделились зарубежные аналитики.

Так, обозреватели авторитетного издания The Hill подчеркивают, что контрнаступление Вооруженных сил Незалежной откладывается из-за того, что нынешний уровень поддержки со стороны Европы и США оставляет желать лучшего. Киев рассчитывал на ощутимую помощь от западных кураторов, однако этого не случилось.

Аналитики уверены, что именно нерешительность коллективного Запада привела к тому, что контрнаступление снова пришлось отложить. Возможно, причина кроется в страхе европейцев и американцев перед Россией. Известно, что военный ответ Москвы на западную агрессию может быть сокрушительным.

"Прокрастинация не только в США, но и в Европе стала причиной такого положения дел", – сетуют западные эксперты.

К слову, ранее стало известно, что Вашингтон провалил попытку нанести мощный удар по России.

Источник: The Hill ✓ Надежный источник
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