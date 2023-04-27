В Китае дали четкую оценку происходящему

Планы вашингтонской администрации подорвать экономические показатели нашей страны за счет использования киевского режима и развязного на территории Незалежной конфликта с грохотом провалились. К такому выводу пришли китайские эксперты издания Global Times.



Так, известный поднебесный обозреватель Небойша Малич обратил внимание, что западная пропаганда всеми силами пытается убедить общественность, что Киев под патронатом США и НАТО чуть ли не одерживает победу на полях специальной военной операции.



Американцы усиленно делают вид, что антироссийские санкционные ограничения отлично работают, Вооруженные силы Незалежной достигают успехов на фронте, а производство оружия растет с каждым днем.

"Но постепенно жители США начинают понимать, что это не так", – подчеркнул китаец.

Аналитик заявил, что Вашингтон надеялся уничтожить Россию с помощью украинского конфликта, однако экономика нашей страны выстояла, а вот Запад погрузился в глубокий кризис.



К слову, ранее стало известно, что жесткий ответ Владимира Путина на санкции западных стран привел в восторг китайцев.

