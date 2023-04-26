Жители Поднебесной поддержали Владимира Владимировича

В Китае активно обсуждают решение российского лидера Владимира Путина ввести меры по временному управлению активами ряда западных государств. Данный шаг был реакцией Москвы на недружественные действия Запада по "прихватизации" наших активов. Китайцы считают, что власти России поступили абсолютно верно и продемонстрировали, что ждет США и Европу в случае ужесточения антироссийской политики.



Китайские интернет-пользователи подчеркнули, что данный шаг Москвы является достойным ответом на враждебные действия западных государств.

"Отлично, давно пора ответить им взаимностью. Америка, смотри, Россия предприняла действия против тебя и твоих приспешников", – пишут воодушевленные решением Путина китайцы.

Другие также отметили, что действия Соединенных Штатов Америки по захвату наших активов продемонстрировали всему миру, что вашингтонской администрации нельзя доверять.



К слову, ранее стало известно, что бывший посол КНР в России Ли Хуэй возглавил китайскую делегацию по урегулированию конфликта, развернувшегося на территории украинского государства. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

