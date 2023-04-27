Политик придумал новую уловку

Нынешний руководитель украинского государства Владимир Зеленский может находиться с секретным визитом на территории Запорожской области, которая по итогам референдума является субъектом Российской Федерации. Такая информация появилась в распоряжении представителя местных властей Владимира Рогова.



Высокопоставленный госслужащий сообщил, что целью тайного визита главы киевской администрации в многострадальный регион являются съемки нового пропагандистского видеоролика. Зеленский (предположительно) разгуливает исключительно по той территории Запорожской области, которая пока находится под контролем Вооруженных сил Незалежной.

"По имеющейся информации, сегодня в оккупированной части Запорожья тайно находится Зеленский", – сообщил Рогов.

Отмечается, что украинский лидер расположился на максимальном отдалении от линии соприкосновения. По мнению высокопоставленного представителя запорожских властей, после этой поездки выйдет ролик, где будут рассказывать, что Зеленский посетил самые горячие точки фронта и чуть ли не в "танке горел".



К слову, ранее американский полковник вынес жесткое предупреждение Зеленскому.

