Незалежные перестали подчиняться "Большому брату"

Тот факт, что киевский режим работает под чутким руководством западных кураторов, сегодня известен каждому. Однако в некоторых вопросах незалежные боевики взбрыкивают и действуют на собственное усмотрение. По крайней мере, с таким заявлением выступил известный американский журналист Марк Галеотти.



Обозреватель утверждает, что вашингтонская администрация очень обеспокоена стремлением киевского режима наносить мощные удары по удаленным от линии соприкосновения регионам России. Незалежная хочет бить вглубь нашей страны, однако США очень боятся последствий таких ударов.



По мнению журналиста, киевские главари начали отбиваться от рук и принимают решения о новых атаках без уведомления американского "Большого брата". В Белом доме такое поведение режима Владимира Зеленского вызывает панику.

"Вашингтон прилагает все усилия, чтобы удержать украинцев от действий, чреватых эскалацией, но не всегда с полным успехом", – заверяет общественность американский журналист.

Впрочем, многие эксперты сходятся во мнении, что каждый агрессивный шаг со стороны Незалежной проводится под полным контролем американских спецслужб.

