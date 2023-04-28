Украинская ПВО не справилась

Ракетный удар, нанесенный российскими войсками по территории Николаевского судостроительного завода, унес жизни порядка двадцати высокопоставленных офицеров украинской армии с иностранными кадрами, которые проводили совещание на территории предприятия. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

Источник утверждает, что удар был нанесен довольно точно – украинская противовоздушная оборона не смогла поразить цель и попала вместо нее в пятиэтажное здание, уточняет URA.ru.

В этот момент, утверждает источник, ВСУ проводили совещание с западными консультантами. После атаки в городе местная администрация ввела запрет на проведение фото– и видеосъемки до шести часов утра.

Украинская сторона, однако, не сообщает о собственных потерях, утверждая об отсутствии таковых, передает "Общественная служба новостей". Источник агентства также указывает, что погибли "англоязычные" – однако не смог уточнить, кто именно, пишет "Свободная Пресса".