Украинский генерал пожаловался на смертоносную тактику ВКС России

Украинский генерал пожаловался на смертоносную тактику ВКС России
Ministry of Defence of the Russi/www.globallookpress.com
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ПВО не может дотянуться до российских самолетов

Украинский генерал жалуется на тактику, применяемую российской авиацией в зоне специальной операции. Киев не может сбить истребители, так как последние действуют вне зоне противовоздушной обороны ВСУ. 

По информации "Политэксперта", экс-заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины Сергей Наев уточнил, что бомбардировщики российских ВКС пользуются прикрытием Су-30 и Су-35, которые во время маршрута выявляют и уничтожают украинские перехватчики. 

Экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при МО РФ Владимир Попов указал, что ответить противник может своими зенитно-ракетными комплексами. Однако избегание украинского ПВО сводит на нет такой ответ – поэтому качество выполнения боевых задач сопряжено с безопасностью экипажа.

В иных случаях, однако, полеты с заходом на "вражескую глубину" выполняются: если предварительно позиции ВСУ атаковали артиллерией и РСЗО. Далее к делу уже подключается авиация. В остальном же ВКС с помощью "воздух-земля" или корректируемых авиабомб справляются с задачей без таких заходов.

"На локаторах они не отмечаются, их надо отслеживать в большей степени визуально, что также сложно", – указал Попов.

Украинская сторона отрабатывает удары по российским приграничным районам: ВС РФ уничтожили в Белгородской области беспилотник, который пересек границу со стороны Украины, пишет телеканал "360".

На Западе обращают внимание на успехи РФ в производстве беспилотников: в The New York Times появился материал, в котором украинские бойцы жалуются на огромное количество БПЛА у противника, передает РИА ФАН.

Источник: ПолитЭксперт ✓ Надежный источник
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