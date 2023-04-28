Зеленский нашел способ заработать на российской нефти

Зеленский нашел способ заработать на российской нефти
Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com
Транзит скоро станет дороже энергоносителей

Киев намерен повысить стоимость транзита нефти, перекачиваемой из России по "Дружбе", в двухэтапный период. "Коммерсант" пишет, что украинская сторона вновь решила пересмотреть собственные предложения.

Так, теперь Киев предлагает повысить стоимость перекачки за тонну с 13,6 до 17 евро к 1 июня, а затем, спустя два месяца, повысить тариф еще до 21 евро.

"Транснефть" подтвердила, что получила от "Укртранснафты" уведомление, однако указала на отсутствие переговоров с Украиной. Министерство энергетики же переадресовало вопрос самой "Транснефти". За второй квартал 2023-го года ожидается рост отгрузок нефти по указанном маршруту более чем на 30 процентов – до 321 тысячи баррелей (более 4 миллионов тонн) за сутки.

В 2022 году Украина уже повышала тариф до 13,6 евро за тонну. Однако желание заработать у "Укрантранснафты" не имеет границ – компания предлагала повысить ставку в два раза с 1 апреля – до 27,2 евро. Однако потребители ответили несогласием.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
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