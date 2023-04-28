Newsweek: ВСУ пришли в ужас от "фантастического оружия" России

Позиции украинской армии разносятся даже в тылу

Применяемые ВКС России планирующие авиабомы представляют для ВСУ огромную угрозу – главным образом из-за того, что противовоздушная оборона не справляется с корректирующими припасами и не может попасть по авиации противника, который находится вне его зоны, указал военный аналитик из Незалежной Александр Коваленко.

Еще одно преимущество такого вооружения – его относительная дешевая стоимость для производства. Сами припасы поражают в огромном количестве цели без больших затрат, в конечном итоге нанося урон противнику.

"Простыми словами, речь идет о стандартных бомбах, модифицированных для планирования траектории полета. Такое дополнение позволяет им пролетать "дальше" и наносить удары точнее, в отличие от неуправляемых бомб", – пишет Newsweek.

За счет таких припасов ВС России могут избегать действия вражеской ПВО, нанося удары по объектам противника как на фронтовой линии, так и в глубоком тылу ВСУ, уточняет RT.

В ООН выразили обеспокоенность из-за передачи ВСУ снарядов с обедненным ураном от Великобритании. В организации указали, что использование такого оружия вызывает тревогу, передает "Пятый канал".