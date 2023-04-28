Министр обороны Украины обратился к Кремлю

Министр обороны Украины обратился к Кремлю
Алексей Резников. Фото: Yuliia Ovsiannikova Ukrinform/www.globallookpress.com
Киев нашел, чем угрожать

Вооруженные силы Украины "в глобальном смысле" уже готовы к контрнаступательным действиям. Решение принимает Генеральный штаб, указал глава Минобороны Незалежной Алексей Резников.

Однако руководитель оборонного ведомства привел еще один фактор, при котором ВСУ пойдут контратаковать позиции российских войск – Резников уточнил, что Киев бросится в атаку "как только будет погода".

Министр также уточнил, что коллективный Запад передал для ВСУ современное вооружение, которое станет частью "бронированного кулака" – речь идет о танках "Леопард 2". "Абрамсы", вероятнее всего, в контрнаступательных маневрах задействованы не будут.

На территории России все чаще появляются дроны, запущенные с украинской стороны. 27 апреля у московского аэропорта Шереметьево дрон "подрезал" пассажирский самолет. БПЛА находился примерно в 600 метрах над землей, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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