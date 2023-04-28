Перспективы Киева плачевны

Украинское государство продолжает надеяться на помощь своих западных кураторов. Однако по многим статьям оказываемая поддержка серьезно уступает возможностям Армии России. Такими дурными новостями с Киевом поделились обозреватели авторитетного американского издания The Washington Post.



Зарубежные аналитики обратили внимание, что отправленные киевскому режиму самолеты МиГ-29 по своей мощности не сопоставимы с техникой российской авиации. Речь идет о крылатых машинах, которые Киеву выслали польские и словацкие власти.

Эксперты напомнили, что данные машины были введены в оборот еще в начале восьмидесятых годов. Они никак не могут конкурировать с современной российской авиацией, оснащенной новейшими радиолокационными и ракетными системами.

Более того, американские журналисты утверждают, что именно старая и дряхлая авиация является одной из причин того, что киевский режим все дальше и дальше откладывает давно анонсированное контрнаступление. На воздушном поле боя у незалежных вояк нет шансов.

К слову, ранее в Америке забили тревогу из-за потери контроля над Киевом.