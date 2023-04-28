Курс рубля
- Для рубля наступил "Судный день" - экономист
- Что с курсами валют: россиянам дали дельный совет по доллару
- Плохое будущее валюты РФ: когда курс доллара дорастет до 100 рублей
Украинское государство продолжает надеяться на помощь своих западных кураторов. Однако по многим статьям оказываемая поддержка серьезно уступает возможностям Армии России. Такими дурными новостями с Киевом поделились обозреватели авторитетного американского издания The Washington Post.
Зарубежные аналитики обратили внимание, что отправленные киевскому режиму самолеты МиГ-29 по своей мощности не сопоставимы с техникой российской авиации. Речь идет о крылатых машинах, которые Киеву выслали польские и словацкие власти.
Эксперты напомнили, что данные машины были введены в оборот еще в начале восьмидесятых годов. Они никак не могут конкурировать с современной российской авиацией, оснащенной новейшими радиолокационными и ракетными системами.
Более того, американские журналисты утверждают, что именно старая и дряхлая авиация является одной из причин того, что киевский режим все дальше и дальше откладывает давно анонсированное контрнаступление. На воздушном поле боя у незалежных вояк нет шансов.
К слову, ранее в Америке забили тревогу из-за потери контроля над Киевом.
Интересы евреев оказались на втором плане