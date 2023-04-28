В Чехии указали неожиданное условие завершения боев на Украине

В Чехии указали неожиданное условие завершения боев на Украине
Фото: www.unsplash.com
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Ситуацию можно решить мирным путем

Многие европейские политики всеми руками выступают за то, чтобы украинский конфликт поскорее был решен за столом мирных переговоров. Как подчеркнул специалист в области безопасности Давид Богбот в беседе с чешскими журналистами, для этого достаточно выполнить всего одно условие.

Зарубежный аналитик отметил: как только будет покончено с вашингтонским подстрекательством, конфликт выйдет на рельсы мирного урегулирования. Именно Белый дом регулярно обостряет обстановку, заставляет Европу участвовать в сложившейся ситуации и накаляет конфликт.

"Все получится, только если достаточно сильно надавить на американцев", – подчеркнул специалист.

При этом он выдвинул достаточно неожиданную гипотезу, согласно которой позитивное развитие событий возможно только при смене лидера Соединенных Штатов Америки. Некоторые силы в Европе ждут новых выборов в США и рассчитывают полюбовно договориться с очередным руководителем Нового света.

Богбот добавил, что в Киеве также есть высокопоставленные лица, которые готовы к мирным переговорам, однако действующая вашингтонская администрация запрещает им идти на такой шаг, так как извлекает выгоду из затягивания конфликта.

К слову, ранее стало известно, что российские корабли разнесли пункты с резервами Вооруженных сил Украины.

Источник: Parlamentní listy ✓ Надежный источник
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