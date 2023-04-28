Рим устроил "клоунаду"

Западные кураторы киевского режима продолжают демонстрировать максимальную солидарность с украинскими боевиками и обещают всячески поддерживать их. Однако далеко не все европейцы согласны с таким положением дел. Главред авторитетного итальянского издания Il Fatto Quotidiano Марко Травальо выступил с весьма резким заявлением.



Итальянца вывела из себя состоявшаяся недавно в Риме конференция по восстановлению украинского государства. Эксперт считает это мероприятие "клоунадой" и выступает резко против накачки киевского режима смертоносным оружием.

"Позор – организовывать конференции по восстановлению Украины, когда мы посылаем оружие, чтобы уничтожить то немногое, что от нее осталось", – эмоционально высказался итальянец.

Опытный европейский эксперт уверен, что западные страны намеренно разрушают Незалежную и в кулуарах уже занимаются разделом зон влияния в полуразваленной стране. Все действия коллективного Запада объясняются исключительно его корыстными целями.

К слову, ранее рассчитывающему на западную помощь Киеву в Соединенных Штатах Америки озвучили дурные новости.