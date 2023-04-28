Завравшемуся лидеру никто не верит

На протяжении долгого времени руководители киевского режима пытаются убедить общественность в том, что распиаренное контрнаступление Вооруженных сил украинского государства вот-вот состоится. С жестким заявлением по этому поводу выступил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.



Опытный украинский эксперт прямо заявил, что действующий лидер Незалежной Владимир Зеленский нагло врет. На самом деле, на сегодняшний день абсолютно нельзя говорить о готовности страны к мощной атаке на российские позиции. Реальное положение всушников оставляет желать лучшего.

"Экономика Украины продолжает падать, инфляция огромнейшая. Никакое наступление не готово", – поймал президента на вранье киевский аналитик.

Соскин добавил, что Зеленскому вместе с начальником ВСУ Валерием Залужным пора задуматься о добровольной отставке – весьма вероятно, в самое ближайшее время Незалежная потерпит сокрушительное поражение.

Аналитик призвал жителей украинского государства не верить вранью официального Киева. Людям нужно готовиться к проигрышу родной страны, и даже западная поддержка не сможет повлиять на ход российской специальной военной операции.