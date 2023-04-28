Курс рубля
- Для рубля наступил "Судный день" - экономист
- Что с курсами валют: россиянам дали дельный совет по доллару
- Плохое будущее валюты РФ: когда курс доллара дорастет до 100 рублей
На протяжении долгого времени руководители киевского режима пытаются убедить общественность в том, что распиаренное контрнаступление Вооруженных сил украинского государства вот-вот состоится. С жестким заявлением по этому поводу выступил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Опытный украинский эксперт прямо заявил, что действующий лидер Незалежной Владимир Зеленский нагло врет. На самом деле, на сегодняшний день абсолютно нельзя говорить о готовности страны к мощной атаке на российские позиции. Реальное положение всушников оставляет желать лучшего.
"Экономика Украины продолжает падать, инфляция огромнейшая. Никакое наступление не готово", – поймал президента на вранье киевский аналитик.
Соскин добавил, что Зеленскому вместе с начальником ВСУ Валерием Залужным пора задуматься о добровольной отставке – весьма вероятно, в самое ближайшее время Незалежная потерпит сокрушительное поражение.
Аналитик призвал жителей украинского государства не верить вранью официального Киева. Людям нужно готовиться к проигрышу родной страны, и даже западная поддержка не сможет повлиять на ход российской специальной военной операции.
Интересы евреев оказались на втором плане