В Киеве схватили за жабры солгавшего про контрнаступление Зеленского

В Киеве схватили за жабры солгавшего про контрнаступление Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Завравшемуся лидеру никто не верит

На протяжении долгого времени руководители киевского режима пытаются убедить общественность в том, что распиаренное контрнаступление Вооруженных сил украинского государства вот-вот состоится. С жестким заявлением по этому поводу выступил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Опытный украинский эксперт прямо заявил, что действующий лидер Незалежной Владимир Зеленский нагло врет. На самом деле, на сегодняшний день абсолютно нельзя говорить о готовности страны к мощной атаке на российские позиции. Реальное положение всушников оставляет желать лучшего.

"Экономика Украины продолжает падать, инфляция огромнейшая. Никакое наступление не готово", – поймал президента на вранье киевский аналитик.

Соскин добавил, что Зеленскому вместе с начальником ВСУ Валерием Залужным пора задуматься о добровольной отставке – весьма вероятно, в самое ближайшее время Незалежная потерпит сокрушительное поражение.

Аналитик призвал жителей украинского государства не верить вранью официального Киева. Людям нужно готовиться к проигрышу родной страны, и даже западная поддержка не сможет повлиять на ход российской специальной военной операции.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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