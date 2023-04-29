Зеленский назвал место главного удара контрнаступления ВСУ

Зеленский назвал место главного удара контрнаступления ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Боевики планируют вторгнуться в Россию

С завершением зимнего периода киевские начальники все громче заявляют о контрнаступлении, которое вот-вот должно начаться. Нынешний лидер Незалежной Владимир Зеленский обозначил, какой регион станет местом главного удара украинских боевиков.

Своими размышлениями незалежный президент поделился в беседе со скандинавскими журналистами. Так, Зеленский заявил, что главная цель украинских захватчиков заключается в том, чтобы вторгнуться в Крымский полуостров и оккупировать этот регион Российской Федерации.

Зеленский пребывает в уверенности, что у украинских головорезов хватит сил для реализации этой преступной задумки. Крым стал одним из символов русской весны, и украинцы очень хотят его захватить.

При этом, по традиции, лидер Незалежной подчеркнул, что главная надежда Украины – на финансовую и военную помощь западных союзников. Только их смертоносное оружие может обеспечить Украине победу, считает Зеленский. Он также не исключает, что конфликт может затянуться на долгие годы и десятилетия.

Источник: Yle ✓ Надежный источник
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