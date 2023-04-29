Судьба незалежных не представляет ценности

В недалеком будущем украинцам придется самостоятельно разгребать последствия затянувшегося конфликта, Соединенные Штаты уйдут и бросят их на произвол судьбы. Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.



Эксперт из Соединенных Штатов Америки напомнил, что американцы никогда не возятся с устрашающими последствиями конфликтов, так как всегда оперативно покидают отдаленное от Нового света поле боя и закрываются в своей "натовской крепости". В то же время страны, где напрямую или опосредованно воевали американцы, вынуждены разгребать завалы и хоронить погибших.



Для рядовых американцев подобного рода трагедии являются всего лишь захватывающим сериалом. Также будет и с Украиной. Экс-разведчик отметил, что жителям США достаточно нажать одну кнопку для того, чтобы полностью забыть о Незалежной и ее гражданах. Эта кнопка на пульте от телевизора. Как только "канал" будет "переключен" на новые события, об Украине никто не вспомнит.

