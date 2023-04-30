Зеленский пообещал "проглотить" Россию

Зеленский пообещал "проглотить" Россию
Владимир Зеленский. Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC/www.globallookpress.com
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Но не целиком, а по частям

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Россию с пирогом, который необходимо разрезать на части – для удобства употребления во время трапезы. Однако глава государства подчеркнул, что такое сравнение касается не самой страны, а военных действий в отношении нее.

Зеленский туманно объяснил, что боевой конфликт с РФ Киев не может "съесть" целиком – иначе можно "порвать рот". Все необходимо делать постепенно – с разделением пресловутого "пирога" на части.

Глава Незалежной также назвал причину провалов ВСУ на фронте – дело в размерах Российской Федерации и численности ее армии.

Не менее громкое высказывание Зеленский сделал ранее, заявив, что контрнаступление ВСУ обернется захватом Крыма, несмотря на выстроенную эшелонированную оборону РФ. Скандинавским медиа глава Незалежной пообещал, что российские граждане будут бежать из полуострова.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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