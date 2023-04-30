Экс-главком Сухопутных войск раскрыл план наступления РФ на Украине

Войска скапливают и концентрируют силы

Возможное наступление украинской армии постоянно переносится самим Киевом: официальные лица сдвигают сроки. В министерстве обороны Украины ранее сообщили, что контрнаступление произойдет летом. Российские силы находятся в ожидании для отражения атаки. По словам бывшего главнокомандующего Сухопутными силами РФ генерала-полковника Владимира Чиркина, состояние можно описать для России как "преднамеренную оборону".

В 1943 году под Курском сформировалась дуга. Советский Генштаб понимал, что фашисты нанесут два удара по основаниям образованного выступа – что в итоге и произошло. На севере стоял со своим фронтом Рокоссовский, на юге – Ватутин. Тогда, как и сейчас, противник переносил наступление, а советская армия и находилась в "преднамеренной обороне". Сил для наступления не хватало еще из-за Сталинграда, где противостояла мощная группировка немцев.

Сегодня ситуация примерно схожа. В начале СВО Россия потеряла немало техники. Осенью прошлого года была упущена стратегическая инициатива, РФ пережила репутационные потери из-за территорий, которые взяли ВСУ.

Фронт с тех пор удалось сократить в два раза с вводом дополнительных войск. Линия проходит по территориям ЛДНР, Запорожской области и Херсонщины. Однако удар противник может нанести удар не только по этим участкам – еще и по Брянской, Белгородской, Курской и даже Смоленской областям. Потому там и стоят войска с организованной эшелонированной обороной.

Сейчас обе стороны прощупывают друг друга. Для наступления у РФ пока что недостает средств – они копятся. Потому войска и держат оборону. Для прорыва потребуется наращивание техники с распределением по тылу. А после накопления и концентрации сил следует ожидать российского наступления.

"Победы в обороне ожидать нельзя. Мы же не можем, сидя в обороне, надеяться, что возьмем всю Украину вплоть до границ с Польшей, Румынией и Венгрией? Нет, конечно. Так что наступление обязательно будет", – высказался Чиркин.