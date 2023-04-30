Экс-главком Сухопутных войск раскрыл план наступления РФ на Украине

Экс-главком Сухопутных войск раскрыл план наступления РФ на Украине
Photoagency Interpress/www.globallookpress.com
Войска скапливают и концентрируют силы

Возможное наступление украинской армии постоянно переносится самим Киевом: официальные лица сдвигают сроки. В министерстве обороны Украины ранее сообщили, что контрнаступление произойдет летом. Российские силы находятся в ожидании для отражения атаки. По словам бывшего главнокомандующего Сухопутными силами РФ генерала-полковника Владимира Чиркина, состояние можно описать для России как "преднамеренную оборону".

В 1943 году под Курском сформировалась дуга. Советский Генштаб понимал, что фашисты нанесут два удара по основаниям образованного выступа – что в итоге и произошло. На севере стоял со своим фронтом Рокоссовский, на юге – Ватутин. Тогда, как и сейчас, противник переносил наступление, а советская армия и находилась в "преднамеренной обороне". Сил для наступления не хватало еще из-за Сталинграда, где противостояла мощная группировка немцев.

Сегодня ситуация примерно схожа. В начале СВО Россия потеряла немало техники. Осенью прошлого года была упущена стратегическая инициатива, РФ пережила репутационные потери из-за территорий, которые взяли ВСУ.

Фронт с тех пор удалось сократить в два раза с вводом дополнительных войск. Линия проходит по территориям ЛДНР, Запорожской области и Херсонщины. Однако удар противник может нанести удар не только по этим участкам – еще и по Брянской, Белгородской, Курской и даже Смоленской областям. Потому там и стоят войска с организованной эшелонированной обороной.

Сейчас обе стороны прощупывают друг друга. Для наступления у РФ пока что недостает средств – они копятся. Потому войска и держат оборону. Для прорыва потребуется наращивание техники с распределением по тылу. А после накопления и концентрации сил следует ожидать российского наступления.

"Победы в обороне ожидать нельзя. Мы же не можем, сидя в обороне, надеяться, что возьмем всю Украину вплоть до границ с Польшей, Румынией и Венгрией? Нет, конечно. Так что наступление обязательно будет", – высказался Чиркин.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
новости партнеров

ВС России разнесли командный пункт группировки "Херсон"

Удар крылатыми ракетами пришелся в самое яблочко

"Привыкайте!": жесткий ответ Москвы Вашингтону восхитил жителей Запада

Многие в Европе и США поддерживают Россию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей