Контрнаступление начнется с удара по Крымскому мосту: в Киеве сделали заявление

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Бывший летчик украинских ВВС, военный аналитик Роман Свитан выразил уверенность, что ВСУ начнут контрнаступление с удара по Крымскому мосту. Такой вариант эксперт назвал оптимальным вариантом, пояснив, что через мост проходят основные типы российского вооружения с военной амуницией.
Лишив противника главной транспортной артерии, связывающей полуостров с материковой частью России, добавил Свитан, украинские войска атакуют позиции РФ на берегах Азовского моря.
В Киеве уже сделали заявление после атаки по нефтяной базе в Крыму – речь, указала, глава пресс-служба "Сил обороны юга Украины" Наталья Гуменюк, идет о подготовительных маневрах в преддверии наступления. Пожар на нефтяной базе произошел 29 апреля – ВСУ атаковали объект с помощью дронов.
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