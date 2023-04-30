Контрнаступление начнется с удара по Крымскому мосту: в Киеве сделали заявление

Незалежная замахнулась на крупный объект

Бывший летчик украинских ВВС, военный аналитик Роман Свитан выразил уверенность, что ВСУ начнут контрнаступление с удара по Крымскому мосту. Такой вариант эксперт назвал оптимальным вариантом, пояснив, что через мост проходят основные типы российского вооружения с военной амуницией.

Лишив противника главной транспортной артерии, связывающей полуостров с материковой частью России, добавил Свитан, украинские войска атакуют позиции РФ на берегах Азовского моря.

В Киеве уже сделали заявление после атаки по нефтяной базе в Крыму – речь, указала, глава пресс-служба "Сил обороны юга Украины" Наталья Гуменюк, идет о подготовительных маневрах в преддверии наступления. Пожар на нефтяной базе произошел 29 апреля – ВСУ атаковали объект с помощью дронов.