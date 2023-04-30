Российская армия нанесла страшный удар по эшелону ВСУ в Краматорске

Российская армия нанесла страшный удар по эшелону ВСУ в Краматорске
mod_russia/www.globallookpress.com
Сгорело до 200 тонн припасов противника

В российском оборонном ведомстве отчитались о действиях войск на Донецком направлении. Так, российские войска ударили по военному эшелону противника у Краматорска, который в настоящее время находится под контролем ВСУ.

Последствия удара оказались страшными: РФ уничтожила до 200 тонн боевых припасов, которые украинские войска перевозили в район своего сосредоточения.

К слову, прилеты по позициям противника на южных участках фронта ощутимы: в последние дни российские войска бьют не только по сосредоточениям ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации, но и в Николаеве с Запорожской областью.

Ракетный удар, пишут "Военкоры Русской весны", нанесен и по пунктам дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ с отрядом ССО противника в Константиновке – уничтожено до 200 военнослужащих ВСУ.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
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