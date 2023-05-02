Три региона России: названы цели предстоящего наступления ВСУ

Три региона России: названы цели предстоящего наступления ВСУ
Фото: Peter Druk/Xinhua/www.globallookpress.com
Украинцы готовятся нанести удары

В свете подготовки контрнаступления украинская разведка планирует провести на российской территории несколько диверсий для поднятия боевого духа солдат. По данным СМИ, Киев уже обозначил три целевых российских региона – это Крым, Ростовская и Белгородская области, где хотят атаковать военные аэродромы и захватить населенный пункт.

Подобные действия, по мнению украинцев, вызовут благоприятные настроения в рядах собственной армии и дестабилизируют морально-психическое состояние противника. В ГУР МО Украины, согласно вероятному плану, хотят устроить диверсионные и террористические акты в разгар контрнаступления для "нейтрализации боевой авиации ВКС России", на которую, по их мнению, будет делать ставку российское военное руководство в случае эскалации. Наносить удары планируют с помощью ракет и БПЛА.

Дополнительно, по данным российских СМИ, британская MI-6 настаивает на необходимости захвата областного центра в Белгородской области, чтобы отвлечь российские войска от основного наплавления наступления. Это, по их мнению, позволит создать панику в обществе. Утверждается, что специальную группу для операции уже собрали в Харькове.

Журналисты отмечают, что в Вашингтоне неоднократно настаивали на отказе от ударов по России. При этом Киев регулярно игнорировал обращения американских союзников, желая действовать более резко и решительно в конфликте. Однако есть и вероятность, что информация может оказаться фейком со стороны Украины, цель которого – запутать военное руководство РФ.

Источник: Военное обозрение
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