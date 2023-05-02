Киев отказался от весеннего наступления: названа причина

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Плохие погодные условия не позволяют ВСУ начать контрнаступление, сообщил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко. В последние несколько недель в стране идут проливные дожди, которые не дадут тяжелой технике маневрировать.
По словам посла, Киев также не имеет никакого желания информировать российскую сторону о сроках начала наступления, как и указывать вероятное направление.
Ранее украинская сторона утверждала, что контрнаступление начнется сразу после того, как это позволят погодные условия. При этом в Офисе Зеленского утверждают, что Москва пытается сровоцировать ВСУ пойти в атаку раньше, не дав возможности подготовиться в достаточной степени.
Аналитики предполагают, что вероятное наступление украинская сторона начнет также с атак по российским регионам. Для этого уже было определено три основых направления.
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