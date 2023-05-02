Зеленский принял важное решение по Бахмуту

Зеленский принял важное решение по Бахмуту
Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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ВСУ получили уже приказ командования

Генерал Александр Сырский, который командует обороной Бахмута (Артемовска) с украинской стороны, получил разрешение от Зеленского совершить контрудар в районе Соледара. Об этом сообщают украинские источники.

Решение было принято после недавнего заседания ставки. На нем Сырский настоял на необходимости захватить Соледар и сильнее окружить Бахмут с размещенными там российскими подразделениями. Этот план был разработан давно, но его не получалось реализовать.

Источники сообщают, что командующему утвердили концепцию удара в Соледаре – предварительно атака назначена на 4-5 мая. На это указывает приведение в боеготовность всех расположенных поблизости резервов.

Вскоре после заседания с Зеленским Сырский отправился в Часовой Яр, проведя там совещание с местными военными. Он заявлял, что ими было принято несколько "важных решений" для "нанесения максимальных потерь противнику". 

Источник: Военное обозрение ✓ Надежный источник
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