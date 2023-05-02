Однако правда однажды всплывет

Запад никогда не раскроет информацию о своих потерях после ракетного удара по бункеру с высокопоставленными представителями Североатлантического альянса на Украине, указал политолог Евгений Сатановский.

По информации медиа, в марте РФ ударила "Кинжалами" по пункту управления альянса на Западной Украине. Гиперзвук уничтожил бункер, находившийся на 120-метровой глубине. Официальные источники информацию не подтверждали.

Сатановский же не сомневается в подлинности произошедшего – после этого ВСУ вытащили из бункера довольно много "двухсотых". Однако наивно полагать, что Киев с Западом поспешат подтверждать информацию.

"Это примерно как ждать во время операции в Газе правдивую информацию от ХАМАС. Даже Al Jazeera указывает, что надо опираться на израильские источники", – высказался Сатановский.

Все последствия произошедшей атаки еще необходимо выяснить. Хотя сам политолог убежден, что гиперзвук нанес западным кураторам ВСУ огромный ущерб.