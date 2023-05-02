"Солнцепеки" превратили боевиков ВСУ в жуткое месиво

Термобарическое оружие испепелило противников с их опорным пунктом

Российские ВС активно применяют термобарическое вооружение, отрабатывая удары по укрепленным позициям противника в зоне специальной операции. Военный эксперт Борис Рожин опубликовал в телеграм-канале останки "солдат удачи", сожженные термобарическими снарядами.

От тел противников остались лишь обугленные фрагменты тела, по которым едва ли можно что-то распознать. По словам Рожина, удар был нанесен по опорному пункту ВСУ в зоне боевых действий. "Опорник" был взят российскими войсками.

По неподтвержденным данным, в зоне СВО применяются иранские ракетные установки с термобарическими припасами "Дехлавия". Не исключено, что в ход идет трофейное оружие, захваченное российскими войсками у ВСУ после того, как последние получили эти ПТРК у американцев – захвативших, в свою очередь, корабли Ирана, отправленные в Йемен.