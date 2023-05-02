В США послали Зеленскому катастрофический сигнал

В США послали Зеленскому катастрофический сигнал
Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com
Пора делить Украину между Россией и Польшей, заявил аналитик

Разумный вариант завершения и урегулирования боевого конфликта на Украине – раздел страны между Польшей и Российской Федерацией, считает американский офицер, экс-разведчик Скотт Риттер.

Военный аналитик предложил отдать западную часть страны Польше, заявив, что видит такой сценарий оптимальным – пусть проблемные регионы будут находиться на попечении Европейского союза и Варшавы.

 "Это не является проблемой России. Уберите Западную Украины – не сомневаюсь, что между странами наступит мир. Ведь это единый народ, имеющий ту же культуру и историю", – высказался Риттер.

Эксперт привел исторический пример завершения Гражданской войны в Соединенных Штатах, заявив, что такие прецеденты в истории имеются.

"Могли ли тогда представить, что Алабама помирится с Нью-Йорком? Однако мы, американцы, смогли это сделать", – указал Риттер.

Аналитик указал, что восточная часть Украины всегда были частью российской истории, далеко выходящей за пределы современной РФ.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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